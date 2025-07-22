ºä½Ð»Ô¤¬ÇäµÑ¤¹¤ëºä½Ð±ØÆî¸ý¤Î»ÔÍ­ÃÏ ¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Ï¡¢JRºä½Ð±ØÆî¸ý¤Î¡Öºä½Ð±ØÆî¸ýÂè2Ãó¼Ö¾ì¡×¤ò´Þ¤à»ÔÍ­ÃÏÌó1600Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÇäµÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¥¤ì¤¿·×²è¤òÄó°Æ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤òÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¡Ö¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¡×¤Ç¡¢8·î20Æü¤Þ¤Ç»²²Ã´ë¶È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ ÇäµÑ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼¤¬80¼¼°Ê¾å¡¢ÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤È¤·¤ÆºÒ³²»þ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¡¢ÇäµÑ¸å3Ç¯°ÊÆâ¤Î³«¶È¤Ê¤É¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ