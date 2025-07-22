Dream5 Dream5¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¡££±Æü¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDream5 15th Limited Event 2025¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎHP¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ Dream5¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËNHK¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ 2014Ç¯¥¢¥Ë¥á¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ä¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë