¡ÖÌÀÆüÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àºÇÇ¯Ä¹¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉµÜÀ¾¾°À¸¤â¡È´°¥ª¥Á¡É¡Ä¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇË²õÎÏÁý¤¹¡Ö¿·¾±¤ÎDM¡×20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¸å¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¹ä»Ö¡Ê53¡Ë¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ë¡¢ÅöÁ³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¢ãÌÀÆüÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¢ä¢ãÁª¼ê»þÂå¤âÆÍÁ³°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤Ê¢ä¢ã²þ¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤É¤À¤«¤é¡¢·ë²Ì¤Ë´Ø¤ï¤é¤º