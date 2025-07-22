µðÂç¤ÊÉ¹¤ÎÃì¤ò¤Ê¤á¤ë°°»³Æ°Êª±à¤Î¥Û¥Ã¥­¥ç¥¯¥°¥Þ¡á22Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»ÔËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Î°°»³Æ°Êª±à¤Ç22Æü¡¢¥Û¥Ã¥­¥ç¥¯¥°¥Þ¤ä¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤Ê¤É¤Ë½ë¤¤²Æ¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢µðÂç¤ÊÉ¹¤ÎÃì¡Ê½Ä23¥»¥ó¥Á¡¢²£60¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ100¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µÌó135¥­¥í¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£Íè±à¼Ô¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°°Àî»Ô¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤Ëµ¤²¹30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢¿¿²ÆÆü¤Ë¡£¥Û¥Ã¥­¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÏÉ¹Ãì