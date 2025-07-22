Àµ¤·¤¤Ãî¤è¤±¤ÎÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ë¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤ÎÁª¼ê ²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ë²Æ¤ò·Þ¤¨¡¢Àµ¤·¤¤¡ÖÃî¤è¤±¡×¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬18Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©¤È¥¢ー¥¹À½Ìô¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é²ã¤ä¥Þ¥À¥Ë¤Ê¤É¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤ÎÁª¼ê3¿Í¤â»²²Ã¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï»þ¤ËÃî¤è¤±ºÞ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯ÅÉ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·