パワースポーツは、2025年6月16日(月)より、手軽に塩分補給ができるタブレット「ENPLUS(塩＋)」を、全国のスポーツ・アウトドアショップおよび同社ECサイトにて販売開始しました。 パワースポーツ「ENPLUS(塩＋)」  販売価格 ：1袋(8粒入り)550円(税込)※1パック12袋入り原材料 ：食塩(国内製造)、ショ糖、マルトデキストリン、スズメバチエキス末／クエン酸、重曹、クエン酸K、リン酸Na、硫