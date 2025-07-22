¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¶ÌÌî»Ô±§Ìî 21Æü¡¢²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô²­¤Ç¡¢¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥Üー¥È¤¬°ì»þ¡¢Ë½Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ïµß½õ¤µ¤ì¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î79ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤ò±¿¹ÒÃæ¡¢Á¥Æâ¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Á¥Ä¹¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥êー¥Ê¤Î½¾¶È°÷¤¬ÊÌ¤ÎÁ¥¤ò½Ð¤·¡¢