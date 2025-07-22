SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô180Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¡×¤¬¡¢¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¤«¤ï¤¦¤½¡¼¤Ê ¤Ô¤¯¤Ë¤Ã¤¯¡Ù(ËÜÂÎ1400±ß¡ÜÀÇ¡¿ÂçÀô½ñÅ¹)¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤«¤ï¤¦¤½¡¼¤Ê ¤Ô¤¯¤Ë¤Ã¤¯¡Ù¤ÎÃæ¿È¤ò¥Á¥é¸«¤»¡Ø¤«¤ï¤¦¤½¡¼¤Ê ¤Ô¤¯¤Ë¤Ã¤¯¡Ù(ËÜÂÎ1400±ß¡ÜÀÇ¡¿ÂçÀô½ñÅ¹)ºî²è¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Ä¤à¤Ñ¤Ñ¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿¹¤Î¤Ï¤º¤ì¤ÎÀîÊÕ¤ÇÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¤«¤ï¤¦¤½5É¤ÁÈ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¦¤½¡¼¤Ê¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤½¡¼(¡á¤«¤ï¤¦¤½¡¼!!)¤ÊÅ¸