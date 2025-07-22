22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ç²ÈÂ²5¿Í¤¬½»¤à½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û3»þ´ÖÈ¾Ç³¤¨Â³¤±¤¿½»Âð²ÐºÒ¸áÁ°3»þÁ°¡¢É¹¸«»ÔÂç¶­¤Î»³¸ý´ð¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö1³¬¤Îµï´Ö¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Î¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤ä»³ÎÓ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ë¤Ï3À¤Âå5¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¤µ