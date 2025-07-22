ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¡Ê±¦¡Ë¤«¤é¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÊ¸½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡á22Æü¸áÁ°¡¢°ËÅì»ÔÌò½êÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÔµÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï22Æü¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òµá¤á¤ë½ñÎà¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£ÅìÍÎÂç¤ò½üÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ô¤Î¹­Êó»ï¤ÇÂ´¶È¤È¾Ò²ð¤·¤¿·Ð°Þ¤ÎÄ´ºº¤Î°ì´Ä¡£»Ô¤ÎÈë½ñ¹­Êó