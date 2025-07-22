½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²ÐºÒ¸½¾ì¡Ê¾å¡Ë¡á22Æü¸áÁ°10»þ42Ê¬¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô22Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤ÎÌµ¿¦»³¸ý´ð¤µ¤ó¡Ê86¡ËÊý¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö1³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤È¡¢½¨ÌÀ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£