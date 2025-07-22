Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¤Î¡ÖÂçºå¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Âçºå¤±¤¤¤µ¤ÄÉÂ±¡¡×¤ÎÌë´Ö¿ÇÎÅÁë¸ý¤Î¼«Æ°Èâ¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçºå»ÔÄá¸«¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÃæµÁ½Õ¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ç¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê40Âå¡Ë¤¬º¸¼ê¤Î¹Ã¤òÀÚ¤ë