中国交通運輸部の劉偉部長は21日、国務院報道弁公室が開催した「第14次五カ年計画（2021-25年）の質の高い達成」に関するシリーズ記者会見で、中国は「第14次五カ年計画」期間中に世界最大規模の高速鉄道網、高速道路網、郵便・宅配便ネットワークを構築した」と発表しました。現在、「八縦八横」高速鉄道網（全国的な高速鉄道ネットワークで、南北方向8路線、東西方向8路線を指す）は81．5％が完成・稼働しており、高速鉄道の営業