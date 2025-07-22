Éõ·ú¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¯Åð¤ä»¦¿Í¡¢Åð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¹¾¸Í»þÂå¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖµÁÂ±¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦ÁÍ¾®ÁÎ¼¡ÏºµÈ¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ°Û¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡ÖµÁÂ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¡ÖµÁÂ±¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢µ­»ö¡§¼Â¤Ï¤¿¤À¤ÎÅð¿Í¤Ç¤¹¡ª¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅðÂ±¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¡×¤Ï¤Ê¤¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÅÁÀâ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¹¾¸Í