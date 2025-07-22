ÄÆÍî¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î»Ä³¼¤Î½èÍý¤ËÅö¤¿¤ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤é/Abdul Goni/AFP via Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¤Ç£²£±Æü¡¢¶õ·³¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤¬³Ø¹»¤Î¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄÆÍî¤·¡¢¶õ·³¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£°¿Í¤¬»àË´¡¢£±£·£±¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ±Ä£Â£Ó£Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸á¸å£±»þ£±£¸Ê¬¤´¤í¡¢¶õ·³¤Î·±Îýµ¡¡Ö£Â£Á£Æ£Æ£·¡×¤¬µ¡