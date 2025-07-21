この星間彗星3I/ATLASの画像は、ジェミニ北望遠鏡によって撮影されたもので、彗星のコンパクトなコマを捉えています。／Image: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii) Image Processing: Jen Miller & Mahdi Zamani (NSF NOIRLab) これまでに見たこともないような彗星が、世界中の天文学者を魅了しています。ハワイのマウナ・ケア山にあるジェミ