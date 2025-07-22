22Æü8»þ45Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ50±ß°Â¤Î3Ëü9780±ß¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9819.11±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï39.11±ß°Â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹