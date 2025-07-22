¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä´¶¤òÆ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢SHEGLAM¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Áー¥¯¡ÖGlass Glow Blush Stick¡×¤¬¤³¤Î²ÆÅÐ¾ì¡£»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥µ¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËË¤Ë³ê¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬³ð¤¦¤«¤é¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´4¿§¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤ä»È¤¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡ ¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç³ð¤¦♡¤¦¤ë¥Ä¥äÈþÈ© ²Á³Ê:³Æ977±ß(ÀÇ¹þ)