À¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç°¦¾ðÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¿¼Â¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ­¤¬¸«¤»¤ë¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ëÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤ò¤­¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Èà½÷¤¬¤¹¤ëÏÃ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹