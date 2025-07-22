Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6525¹âÃÍ0.6538°ÂÃÍ0.6498 0.6583¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6560Äñ¹³2 0.6543Äñ¹³1 0.6520¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6503»Ù»ý1 0.6480»Ù»ý2 0.6463¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5968¹âÃÍ0.5985°ÂÃÍ0.5939 0.6035¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6010Äñ¹³2 0.5989Äñ¹³1 0.5964¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5943»Ù»ý1 0.5918