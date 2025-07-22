7·î21ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Ää¼ÖÃæ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 21Æü¸á¸å7»þ25Ê¬º¢¡¢¾ÂÄÅ»Ô»°±àÄ®¤Î¹ñÆ»414¹æ¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤¬Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ð¥¹Ää¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÂÄÅ»Ô²¼¹á´ÓµÜÏÆ¤ÎÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤¬