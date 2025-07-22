°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç21Æü¸á¸å¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¤¹¤ë¿åÆñ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¸á¸å5»þÈ¾²á¤®¡¢¾ï³ê»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¡¦¤ê¤ó¤¯¤¦¥Óー¥Á¤Ç¡¢¡Ö³¤¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿Â©»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½÷À­¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¿å¿¼1.5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î³¤Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌÊó¤·¤¿½÷À­¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤Ç³¤¿åÍá¤Ë