吉本興業所属のお笑いコンビ、ニッポンの社長が21日、日本テレビ・読売テレビ系で決勝戦が生放送された、漫才＆コントの両方で競う新お笑い賞レース「アサヒビールスマドリダブルインパクト漫才＆コント二刀流NO・1決定戦2025」初代王者に輝いた。2875組の頂点で、優勝賞金は1000万円などを手にした。ニッポンの社長の辻皓平（38）を兄に持つ、元中日投手の辻孟彦さん（35）が22日、X（旧ツイッター）で祝福。「お兄ちゃんお