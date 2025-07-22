¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×ÅìµþÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡ÖAcompany¡×¤Î¹â¶¶Î¼Í´CEO¡ÊÃæ±û¡Ë¡á2025Ç¯7·î18Æü¡¢Åìµþ¹Á¶è¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¿·¶½´ë¶È¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×ÅìµþÍ½Áª¤¬7·î18Æü¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Îµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ç°ÂÁ´¤Ë²òÀÏ¤Ç¤­¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAcompany¡×¡Ê¥¢¥«