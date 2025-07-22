【MLB】ドジャース5−6ブルワーズ（7月20日・日本時間7月21日）【映像】大谷の逆方向弾にバッテリー＆審判がドン引き7月20日（日本時間7月21日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の放った豪快弾に、審判＆相手バッテリーが見せたリアクションが話題となっている。3回裏・ドジャースの攻撃、この回、ドジャースが1点を先制し、なおも2死一塁という場