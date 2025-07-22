【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）政権は２１日、国民１人あたり最大５５万ウォン（約５万９０００円）分の「民生回復消費クーポン」の給付を始めた。李大統領の肝いりの経済対策で、低迷する経済を立て直したい考えだ。効果は限定的との見方がある。クーポンは全国民が給付対象だ。１人あたりの給付額は所得上位１０％にあたる国民が１５万ウォン（約１万６０００円）分、中間層にあたる国民が２５万ウォン（