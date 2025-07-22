全世界累計発行部数110万部の真造圭伍による漫画『ひらやすみ』（小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中）が、アニメ化＆実写ドラマ化されることが決まった。実写ドラマは今秋、NHK総合「夜ドラ」枠（毎週月〜木曜22時45分）で放送される。【写真】7月30日発売の漫画『ひらやすみ』第9集書影『ひらやすみ』の主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人のヒロト。彼