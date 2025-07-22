ºå¿À¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ëµð¿Í¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇÀþ¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÊ£¿ô¤Î½÷À­¤ÈÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¡Ä²áµî¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿²µºäÃÒ¤Î¡È¥Þ¥ë¥Á¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡ÉÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µDeNA¤Î²µºäÃÒ¡Ê31¡Ë¡£ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¿äÄêÇ¯Êð¤Ï420Ëü±ß¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö54¡×¤È¤Ê¤ë¡£²µºä¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦²£ÉÍ¹â¹»½Ð¿È¡£DeNA¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯¤«¤é¥á¥­¥·¥³¡¢¥Ù¥Í