園の行事が中止になった夏、あるママさんから「公園で花火をしないか」と声がかかります。久々の外遊びに心が弾む一方で、藤井さんからのLINEには“あなたもそう思うでしょ？”という無言の圧がありました。参加後、起こった出来事に、なぜか責めるような藤井さんの視線。そして夜、藤井さんの長文メッセージに柚月は凍りつきます。 ２児の母である柚月はある日、同じクラスのママ・藤井さんと仲良くなる。内向的で気の合
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