¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª¥¢¥¸¥¢¤Ç¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¤Î¥¹¥ï¥ó¥Ê¥×¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ËÉ®¼Ô¤¬¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ç¸½¼Ö¤ò¸«¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬¡Ö4¿Í¾è¤ê ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ï2002Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¢