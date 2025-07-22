¹­Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢¸¶Çú°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡á6·î19Æü¸á¸åÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ë¹­Åç¤òÂ¨°Ì¸å½é¤á¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£Èï³²¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ä¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£ÊÅ²¼¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë³Ø¤ÖÂçÀÚ¤µ¤ò½Å¤Í¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡£º©ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈïÇú¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ë¤¸¤«¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á»ÖÄÅ¸÷¹¨