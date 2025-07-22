マイケル・ロジャース（Michael Rogers）／元米国家安全保障局長。ブランズウィック・グループ シニア・アドバイザー。1981年から37年間、米海軍に所属、大将で退役。2014〜18年に米国防総省の下部組織、国家安全保障局（NSA）局長と米サイバー軍司令官を兼任した。18年に退役、19年から戦略コンサルティング会社、ブランズウィック・グループに参画し、数多くのグローバル企業にアドバイスを行う（撮影：尾形文繁）トランプ関税、