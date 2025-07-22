ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï21Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÍè·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤é¤«¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡§8·î1Æü¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤òÊÆÂ¦¤¬ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤é¤«¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢»ä¤ÏÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÆüÊÆ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ÊÃåÃÏÅÀ