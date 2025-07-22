·§ËÜ¸©¿Í¸¢¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·§ËÜ»Ô¡Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¿Í¸¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¸©Æâ¤Ëºß½»¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤¹¤ë¿Í¡£¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢°ìÈÌ¤Î4ÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ú¿ô¤Ï10¡Á60»úÄøÅÙ¡£Ì¤È¯É½¤Î¼«ºî¤ÇÂ¾¤ÎÊç½¸»ö¶È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¡£1¿Í¤ÇÊ£¿ô¤Î±þÊç²Ä¡£Í¥½¨¾Þ4ÅÀ¡¢²Âºî30ÅÀÄøÅÙ¤òÁªÄê¤·¡¢¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î12