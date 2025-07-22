◆第１０７回全国高校野球選手権茨城大会▽４回戦水戸啓明７―０水城（２１日・ノーブルホーム水戸）茨城では、最速１４６キロを誇る水戸啓明の今秋ドラフト候補右腕・中山優人（３年）が第２シードの強敵・水城を相手に、夏の茨城では４７年ぶり２人目の完全試合を達成。８強入りした。スプリットを武器に毎回の１４三振を奪う快投。集結した巨人、阪神など１１球団１３人のスカウトの間から、巨人・戸郷や西武・今井になぞ