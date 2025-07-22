◆第１０７回全国高校野球選手権大阪大会▽４回戦履正社４―０香里丘（２１日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）天国の父へ成長した姿を見せた。履正社・江藤は２点リードの７回からマウンドを踏んだ。「３回戦では制球が乱れた。今日は力を入れつつ、制球を意識した」と２回を無安打無失点、無四死球、３奪三振。最速１４６キロの直球を軸に打者６人でぴしゃりと抑え「ある程度まとまって質も良かった」とうなずいた。打線も奮起し、７回