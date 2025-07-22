女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会（９月１６〜２１日、中国・深セン）の日本代表が２１日、発表され、大坂なおみ（フリー）、内島萌夏、青山修子（ともに安藤証券）、柴原瑛菜（橋本総業）、穂積絵莉（日本住宅ローン）の５人に決まった。４月の同予選の出場を見送った大坂は代表復帰となる。杉山愛監督は「すんなりＯＫをもらえたわけではないので、ずっとラブコールを送っている中で最終的にイエス