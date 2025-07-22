「大相撲名古屋場所・９日目」（２１日、ＩＧアリーナ）平幕の一山本が豪ノ山を引き落として８勝目を挙げた。新会場のＩＧアリーナ勝ち越し第１号となり、４人だった１敗力士が次々と敗れたため、２０２３年九州場所以来の単独首位。太刀持ちとして自身初めて横綱土俵入りを務めた記念日に花を添えた。新横綱大の里は立ち合いで圧倒し、小結高安を寄り切って連敗を回避して７勝目。大関琴桜は金峰山に寄り切られて４敗目を喫し
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