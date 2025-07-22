¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÅìµþD¡Ë¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û¢§5ÅÀº¹µÕÅ¾Éé¤±¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¢§¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤À¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤­¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¡£¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡£Áê¼ê¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯