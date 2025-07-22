¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÅìµþD¡Ë¡Úµ­¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ûºå¿À¡¦Âç»³¤ÎÊì¹»¡¦¤Ä¤¯¤Ð½¨±Ñ¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤«¤é¤â¡¢½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Âç»³¤¬Æþ³Ø»þ¤ËÆ±¹»¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂôÊÕÂî¸Ê¤µ¤ó¤À¡£º£¤ÏÉû¶µÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÇ½ÎÏ¤òÇã¤¤¡¢1Ç¯½Õ¤«¤é¡Ö2ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£Æ±²Æ¤Ë´ÆÆÄ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥«·î´Ö¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤âÈ´·²¡£¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó