¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê44¡Ë¤ÈÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê47¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¡Ê32¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÌîºÚ¤ò¤È¤í¤¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æá¿Ü¤Ï2023Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡Ö±öÊ¬¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÌîºÚ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤ò¶¯Ä´¡£¤À¤¬¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï120ÃÊ³¬¤Ç43¤È¤«¤Ê¤êÄã¤á¡£¤¢¤ë°ìÆü¤Î¿©»ö¤âÄ«¿©¤ò¼è¤é¤º¡¢ÃëÌë¤â¤Û¤ÜÌîºÚ¤¬¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬¤µ¤é¤µ¤ì