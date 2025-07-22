Áªµó¤Ç·«¤êÊÖ¤·¼¨¤µ¤ì¤¿Ì±°Õ¤òÊÎ¡Ê¤Ê¤¤¤¬¤·¡Ë¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢À¯¶É¤Îº®Íð¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ë¤À¤±¤À¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ¨¹ï¡¢Âà¿Ø¤¹¤Ù¤­¤À¡£»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢Èó²þÁª¤ò´Þ¤á¤Æ²áÈ¾¿ô³ÎÊÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê£µ£°µÄÀÊ¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º¡¢»´ÇÔ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤Ï½°»²Î¾±¡¤È¤â¾¯¿ô¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤­¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤È£³Ï¢