¡Ú¥ä¥ó¥°¥­¥ó¥°BULL 2025Ç¯16¹æ¡Û 7·î22Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§550±ß É½»æ¤Ï¡Ö¥É¥ó¥±¥ÄÂè2¾Ï¡× ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥­¥ó¥°BULL 2025Ç¯16¹æ¡×¤ò7·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¡£ ËÜ»ï¤ÎÉ½»æ¤Ï¡Ö¥É¥ó¥±¥ÄÂè2¾Ï¡×¤¬¾þ¤ê¡¢11P¤Î´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï²ÆÌÜ°½¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖHORIZON¡×¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¨¥ê¥«¡×¤Î¼Â¼Ì²½¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃ½¸µ­»öÂè2