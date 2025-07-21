Èù¾Ð¤ßÉâ¤«¤Ù¤ë?´°¿©?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸(52)=Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô½Ð¿È=¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¹¥¤­¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼ê¤Ë¤Ï´û¤Ë¿©¤Ù¤¿¸å¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¤ä¤ª¤­¤ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥­¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°®¤é¤ì¡¢Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥­¥ã¥Ù¥ÄÂÀÏº¡×¤Ï1981Ç¯¤ËÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÂÌ²Û»Ò¡£¥«¥¨¥ë¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢