¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¡Ö¹¥¤­¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³¤ÊÕ¤ÆÊ¹¤¤¤¿¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¹¾¥ÎÅç¤Ç¡ÖGENERATIONS¡×¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¤ËÁø¶ø¡£ºòÇ¯¤Î³¤¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÃãÈ±¤Î¥í¥óÌÓ¤Ç¾å²¼Çò¤Î¥³¡¼¥Ç¤Î¿ô¸¶¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã