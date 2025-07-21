¡ÚJ3Âè21Àá¡Û(Ä¹ÎÉÀî)´ôÉì 1-1(Á°È¾1-0)ÆàÎÉ<ÆÀÅÀ¼Ô>[´ô]°ÀÈÓ¸¶¾°Ê¿(45Ê¬+2)[Æà]É´ÅÄ¿¿ÅÐ(90Ê¬+5)<·Ù¹ð>[´ô]³°»³Î¿(87Ê¬)´Ñ½°:7,508¿Í¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù