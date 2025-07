deadman現在結成25周年ツアーを開催中だ。このたび、aie(G)の誕生日である9月26日に新宿LOFTにて開催の追加公演、および12月21日に大手町三井ホールにて行われるグランドファイナル公演<deadman 25th anniversary TOUR 2025 「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」>の開催がアナウンスされた。 25周年イヤーのグランドファイナルとなる12月21日の大手町三井ホール公演は、deadmanのバンド史上初の