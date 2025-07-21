µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡££µÅÀ¤òÄÉ¤¦¼·²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£³¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¶å²ó¡¢µÈÀî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£ºå¿À¤Îµð¿ÍÀïÏ¢¾¡¤Ï£µ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡þ£Ä£å£Î£Á£±¡½£°ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£±Æü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¡£Ï»²ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Åì¤¬£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£°¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÃæÆü¤Ï¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÂç¡Ë¤òÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡þ¥ä¥¯¥ë