»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î7·î21Æü¤Ï³¤¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¿·³ã¸©Æâ¤Ï21Æü¤âÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢³¤¿åÍá¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Î³ÑÅÄÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡£³¤¤ÎÆü¤Î21Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸©Æâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç36¡¥4¡î¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Ç35¡¥9¡î¤Ê¤É11¤ÎÃÏÅÀ¤Ç35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú»Ò¤É¤â¡Û¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡ÚÊì¿Æ¡Û¡Ö¤³