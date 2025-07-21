¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È7¡ß-6¹­Åç¡Ê21Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬½ªÈ×Ç´¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç4Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¡¢»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤Ç3ÅÀº¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£7²ó¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨2ÅÀº¹¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤È¤¹¤ë¤ÈÀÖ±©Í³¹ÉÁª¼ê¤¬¹­Åç¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¤Î½éµå¤ò¤È¤é¤¨¥ì¥Õ¥È¤ØÂç¤­¤ÊÅö¤¿¤ê¡£ÂÇµå¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅ¾¤¬¤ë¤È2¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤«¤¨¤ê¡¢ÀÖ±©Áª¼ê¤Ï3ÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤·